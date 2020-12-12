Умер легендарный актер Валентин Гафт

Народный артист России Валентин Гафт умер на 86-м году жизни, сообщил на своей официальной странице Instagram московский театр «Современник».

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил школу-студию МХАТ, после чего работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. С 1969 года актер стал выступать в театре «Современник».

Актер стал активно сниматься в кино после 1956 года. Среди его самых известных кинофильмов — «Семнадцать мгновений весны», «Гараж», «Небеса Обетованные», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «Мастер и Маргарита».

В общей сложности его фильмография насчитывает более ста ролей в различных фильмах и сериалах. Гафт был также известен как писатель и поэт, особенно популярны созданные им эпиграммы.

Летом 2019 года актер перенес инсульт. После этого его перевели в реабилитационный центр. Официально дата прощания и похорон пока не сообщалась. Источник ТАСС утверждает, что артиста похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на Аллее актеров.