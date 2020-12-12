Водитель в Приангарье сбил пешехода на тротуаре и скрылся

Полицейские попросили жителей Иркутской области о помощи в поисках водителя, сбившего пешехода на тротуаре в субботу ночью. Автомобилист скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП произошло в субботу ночью на улице Депутатской. Водитель Land Cruiser Prado не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил 35-летнего мужчину. Автомобилист не стал останавливаться и помогать пострадавшему, а скрылся с места происшествия.

На помощь пришли очевидцы аварии, они вызвали скорую помощь и пострадавшего мужчину увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД установили марку и госномер машины, но, как выяснили полицейские, водитель сбежал и скрывается.

Полицейские просят всех автомобилистов, проезжавших в это время на машинах с видеорегистраторами, обратиться в дежурную часть. А виновнику ДТП рекомендуют самому сдаться полиции.