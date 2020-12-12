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Россия построит «вечную» орбитальную станцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Срок службы новой российской орбитальной станции, проект которой разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия», будет неограниченным, свидетельствует проект разработчиков.

Неограниченный срок службы на орбите будет обеспечен за счет открытой архитектуры создания станции и взаимозаменяемости модулей, пишет РИА Новости. Устаревшие модули после истечения срока службы планируется заменять на современные.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что в этом случае станция станет «вечной». «Не будет никакого диктата срока действия», — отметил эксперт, напомнив про истекающий срок службы МКС.

По оценке специалистов, после 2025 года ожидается «лавинообразный» выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, поэтому действующую станцию придется закрыть. В связи с этим России потребуется новая орбитальная станция.

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Топ комментариев

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

Иркут 69

Эти "люди", Славик никогда не кончатся. Холопов и приспешников несть числа. Пока они живут, присосавшись...

-Керя-

Да здравствует Российская экономика самая непонятная экономика в мире