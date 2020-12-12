Россия построит «вечную» орбитальную станцию

Срок службы новой российской орбитальной станции, проект которой разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия», будет неограниченным, свидетельствует проект разработчиков.

Неограниченный срок службы на орбите будет обеспечен за счет открытой архитектуры создания станции и взаимозаменяемости модулей, пишет РИА Новости. Устаревшие модули после истечения срока службы планируется заменять на современные.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что в этом случае станция станет «вечной». «Не будет никакого диктата срока действия», — отметил эксперт, напомнив про истекающий срок службы МКС.

По оценке специалистов, после 2025 года ожидается «лавинообразный» выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, поэтому действующую станцию придется закрыть. В связи с этим России потребуется новая орбитальная станция.