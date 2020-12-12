Самый длинный ленточный подъемник России заработал в Горном Алтае

Самый длинный ленточный подъемник-траволатор начал работу в субботу на горнолыжном комплексе «Манжерок» в Республике Алтай, сообщил гендиректор компании «Всесезонный курорт Манжерок» Владимир Щербинин.

«Ленточный подъемник собран, сегодня он принял первых гостей на учебном склоне. Поднимаем всех, кто хочет кататься. Стоимость его около 40 миллионов рублей, протяженность — 270 метров, это самый длинный ленточный подъемник в России», — цитирует ТАСС Щербинина.

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Подъемник специально смонтировали на учебном склоне для передвижения менее опытных лыжников и детей, добавил он. Техническое открытие зимнего сезона на всесезонном горнолыжном курорте состоится 19 декабря. В этом году к сезону увеличили протяженность трасс до 8,5 километра.

В сентябре глава Республики Алтай Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта «Всесезонный курорт "Манжерок"» на Алтае. Сбербанк намерен вложить в проект около 4 миллиардов рублей.