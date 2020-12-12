НАВЕРХ

Начальник отдела полиции на Алтае попался с крупной партией героина

Источник:
Sibnet.ru
92 1
Фото: © предоставлено УФСКН по Омской области

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции по Залесовскому району при попытке продать крупную партию героина, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, начальник отела полиции приехал в город Заринск. Там он намеревался продать крупную партию героина. Но криминальная сделка сорвалась, его с поличным задержали сотрудники краевого МВД и ФСБ.

Отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По ходатайству следователя суд заключил полицейского под стражу. В СИЗО он проведет два месяца. Расследование уголовное дела продолжается.

Еще по теме
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
Мужчину в Забайкалье заподозрили в убийстве годовалого сына
Жительницу Тувы обвинили в убийстве младенца
Супругов в Кузбассе заподозрили в убийстве внука
смотреть все
Алтайский край #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил многообразие полов в некоторых странах
•
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
•
МиГ-31 перехватил самолет США над Беринговым морем
•
Кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Начальник отдела полиции на Алтае попался с крупной партией героина
Сибирь 12.12.2020 12:42
Россия и Добрыни родились в Приангарье в 2020 году
Сибирь 12.12.2020 11:45
Новосибирцы оживят военные экспонаты через игры для VR-очков
Сибирь 12.12.2020 11:31
Новосибирские осужденные сделали видеопародию на клип «Плачу на техно»
Сибирь 11.12.2020 15:56
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
4098
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
2985
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
2940
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2792
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил многообразие полов в некоторых странах
•
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
•
МиГ-31 перехватил самолет США над Беринговым морем
•
Кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

lala-vesta-sw-kros11

зря воры и убийцы должны сидеть по полной

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

лачинов

Надо же. Наконец то заметили и оценили.