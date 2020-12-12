Начальник отдела полиции на Алтае попался с крупной партией героина

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции по Залесовскому району при попытке продать крупную партию героина, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, начальник отела полиции приехал в город Заринск. Там он намеревался продать крупную партию героина. Но криминальная сделка сорвалась, его с поличным задержали сотрудники краевого МВД и ФСБ.

Отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По ходатайству следователя суд заключил полицейского под стражу. В СИЗО он проведет два месяца. Расследование уголовное дела продолжается.