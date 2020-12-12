НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Миру предрекли самый страшный экономический кризис

Источник:
Sibnet.ru
538 8
Фото: © пресс-служба ООН

Мир может столкнуться с самым страшным за 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — цитирует Гутерреша ТАСС.

Генсек ООН подчеркнул, что страны не смогли объединиться перед вызовом, который бросил коронавирус. «Пандемия — это кризис, не похожий ни на какой другой, при нем мир сталкивается с общим врагом. К сожалению, правительства стран не предприняли совместного ответа на эту глобальную угрозу», — сказал он.

По мнению Гутерреша, реакция на пандемию была «фрагментарной и хаотичной», а «страны, регионы и даже города конкурировали между собой за поставки предметов первой необходимости и передовых работников». В результате на планете «растет крайняя нищета, надвигается угроза голода», указал глава ООН.

Еще по теме
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье
ЦБ рассказал об отличии цифрового рубля от криптовалюты
Предельные цены установят на подсолнечное масло и сахар
Реальная ставка Центробанка стала отрицательной
смотреть все
Экономика #Деньги #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил многообразие полов в некоторых странах
•
Миру предрекли самый страшный экономический кризис
•
Умер легендарный актер Валентин Гафт
•
Дочь Кадырова получила высокую должность
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Республика Алтай объявила 31 декабря выходным днем
Сибирь 12.12.2020 16:46
Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе в Томской области
Сибирь 12.12.2020 15:46
Красноярский итальянец получил российский паспорт
Сибирь 12.12.2020 14:57
Водитель в Приангарье сбил пешехода на тротуаре и скрылся
Сибирь 12.12.2020 14:36
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
4150
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
2987
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2826
Ученые заявили о приближении Третьей мировой войны
2642
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил многообразие полов в некоторых странах
•
Миру предрекли самый страшный экономический кризис
•
Умер легендарный актер Валентин Гафт
•
Дочь Кадырова получила высокую должность
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

Иркут 69

Эти "люди", Славик никогда не кончатся. Холопов и приспешников несть числа. Пока они живут, присосавшись...

-Керя-

Да здравствует Российская экономика самая непонятная экономика в мире