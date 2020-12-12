Миру предрекли самый страшный экономический кризис

Мир может столкнуться с самым страшным за 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — цитирует Гутерреша ТАСС.

Генсек ООН подчеркнул, что страны не смогли объединиться перед вызовом, который бросил коронавирус. «Пандемия — это кризис, не похожий ни на какой другой, при нем мир сталкивается с общим врагом. К сожалению, правительства стран не предприняли совместного ответа на эту глобальную угрозу», — сказал он.

По мнению Гутерреша, реакция на пандемию была «фрагментарной и хаотичной», а «страны, регионы и даже города конкурировали между собой за поставки предметов первой необходимости и передовых работников». В результате на планете «растет крайняя нищета, надвигается угроза голода», указал глава ООН.