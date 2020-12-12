Снежный барс впервые заболел коронавирусом

Снежный барс в зоопарке города Луисвилл в американском штате Кентукки заболел коронавирусом, об этом сообщается на сайте зверинца. Отмечается, что подобный случай зафиксирован впервые в мире.

«Тест снежного барса Ниси дал положительный результат на SARS-CoV-2, — вирус, который вызывает COVID-19 у людей. В зоопарке ждут подтверждения результатов двух других самцов — Кимти и Меру», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка считают, что барс заразился от одного из сотрудников зоопарка, который перенес инфекцию бессимптомно. В настоящее время больших кошек поместили в карантин. Отмечается, что они хорошо себя чувствуют, а персонал внимательно следит за их здоровьем.

Известно, что больные коронавирусом люди могут заразить своих домашних питомцев. В частности, инфекцию могут подхватить кошки и собаки. Однако в основном они переносят заболевания легко.