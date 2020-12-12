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Снежный барс впервые заболел коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Trisha Shears / CC BY-SA 2.0

Снежный барс в зоопарке города Луисвилл в американском штате Кентукки заболел коронавирусом, об этом сообщается на сайте зверинца. Отмечается, что подобный случай зафиксирован впервые в мире.

«Тест снежного барса Ниси дал положительный результат на SARS-CoV-2, — вирус, который вызывает COVID-19 у людей. В зоопарке ждут подтверждения результатов двух других самцов — Кимти и Меру», — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка считают, что барс заразился от одного из сотрудников зоопарка, который перенес инфекцию бессимптомно. В настоящее время больших кошек поместили в карантин. Отмечается, что они хорошо себя чувствуют, а персонал внимательно следит за их здоровьем.

Известно, что больные коронавирусом люди могут заразить своих домашних питомцев. В частности, инфекцию могут подхватить кошки и собаки. Однако в основном они переносят заболевания легко.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

Иркут 69

Эти "люди", Славик никогда не кончатся. Холопов и приспешников несть числа. Пока они живут, присосавшись...

-Керя-

Да здравствует Российская экономика самая непонятная экономика в мире