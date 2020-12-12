Дочь Кадырова получила высокую должность

Начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном назначили 20-летнюю Хадижат Кадырову, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил глава чеченского парламента Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

Даудов поздравил дочь Кадырова с назначением. «Я уверен, что Хадижат достойно проявит себя в качестве руководителя департамента и сумеет вывести его работу на качественно новый уровень!» — заявил он.

Хадижат стала еще одной дочерью чеченского лидера, которая получила высокую должность. В начале сентября 21-летняя Айшат Кадырова заняла пост первого заместителя министра культуры Чечни.

Глава Чечни ранее уже назначал своих родственников на руководящие должности в регионе. Так, в ноябре руководителем администрации и правительства Чечни стал 28-летний Хас-Магомед Кадыров, который приходится четвероюродным братом Рамзану Кадырову.