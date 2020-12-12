Массовая драка алтайских подростков попала на видео

Полиция города Бийска Алтайского края проводит проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой подростков, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ролик появился в социальных сетях в субботу, на опубликованных кадрах несколько десятков подростков собрались у торгово-развлекательного центра. В конце видео некоторые из них бегут, при этом на снегу лежит человек.

По предварительным данным, конфликт произошел вечером 11 декабря у ТЦ «Ривьера». При этом драка изначально началась между двумя подростками, к ним присоединились несколько человек, остальные за ними наблюдали.

Полиция опрашивает свидетелей, а также пострадавшего 2005 года рождения, который получил травмы головы. Выясняются причины происшествия. В соцсетях некоторые свидетели уверяют, что драка началась после замечания одного из подростков, касающегося одежды.