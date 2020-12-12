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МиГ-31 перехватил самолет США над Беринговым морем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной. Перехватчик сопровождал шпионский самолет, пока тот не удалился от российской границы.

Российские средства слежения засекли над нейтральными водами Берингова моря воздушную цель, которая быстро приближалась к российской границе. На ее перехват отправили МиГ-31 из сил Тихоокеанского флота, отмечается в сообщении.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Берингова моря», — уточняет ведомство.

Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, американский самолет не нарушил государственную границу России.

МиГ-31 — самый быстроходный российский истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет вооружен четырьмя дальнобойными ракетами класса «воздух – воздух» Р-33.

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