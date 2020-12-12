НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин оценил многообразие полов в некоторых странах

Источник:
Sibnet.ru
122 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Увеличение числа полов людей в некоторых странах для России совершенно неприемлемо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

«Существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество», — цитирует Путина сайт Кремля.

Он отметил, что происходящее в некоторых странах «неприемлемо» для России. «Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура», — подчеркнул президент.

Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные на закрытой части, были опубликованы на сайте Кремля в пятницу.

Еще по теме
Песков подтвердил попытки других стран дискредитировать «Спутник V»
США ввели санкции против Кадырова и его окружения
Путин впервые прокомментировал дело Сафронова
Путин задумался над «широкой амнистией» осужденных в России
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил многообразие полов в некоторых странах
•
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
•
МиГ-31 перехватил самолет США над Беринговым морем
•
Кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские осужденные сделали видеопародию на клип «Плачу на техно»
Сибирь 11.12.2020 15:56
Примета декабря: облачная погода – к метелям
Сибирь 11.12.2020 15:10
Пропавший кадет двое суток гулял по Омску
Сибирь 11.12.2020 14:16
Белым мишкам в новосибирском зоопарке исполнилось два года
Сибирь 11.12.2020 14:03
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
3993
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
2898
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
2734
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2698
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин оценил многообразие полов в некоторых странах
•
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
•
МиГ-31 перехватил самолет США над Беринговым морем
•
Кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

WSG0600-164-164

"хапнуть и удрать оставив предприятие с кучей долгов и невыполненных обязательств." Основа капитализма,...

lala-vesta-sw-kros11

зря воры и убийцы должны сидеть по полной

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!

лачинов

Все таки насчет ответственности владельцев кампаний надо дорабатывать. Что бы не получалось хапнуть и...