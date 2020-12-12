Путин оценил многообразие полов в некоторых странах

Увеличение числа полов людей в некоторых странах для России совершенно неприемлемо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

«Существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество», — цитирует Путина сайт Кремля.

Он отметил, что происходящее в некоторых странах «неприемлемо» для России. «Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура», — подчеркнул президент.

Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные на закрытой части, были опубликованы на сайте Кремля в пятницу.