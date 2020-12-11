Полина Гагарина впервые рассказала о разводе

Певица Полина Гагарина впервые заговорила о своем разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Гагарина подтвердила факт развода в эфире программы «Вечерний Ургант». Певица отметила, что слухи о конфликте между ней и Исхаковым — неправда.

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«Нет никакой ссоры, нет дележа имущества, нет дележа, не дай Бог, детей. Все мирно, спокойно», — сказала Гагарина.

Артистка обратила внимание на то, что за многие годы доказала публике — на подобных вещах она не хайпится.

Слухи о разводе Гагариной и Исхакова появились еще весной 2020 года. СМИ называли причиной разрыва недовольство певицы доходами супруга. В браке с фотографом Гагарина состоит с 2014 года. Они воспитывают общую дочь Мию, которой 3,5 года.