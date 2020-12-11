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Вороны удивили ученых умением считать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Немецкие биологи исследовали умственные способности ворон и удивились, что их навыки не усыпают человекообразным обезьянам. Птицы продемонстрировали умение складывать числа, сообщили исследователи Института орнитологии и эволюционной антропологии Макса Планка.

Птицы семейства врановых считаются одними из самых умных живых существ. Но до недавнего времени ученые не проводили большого количества исследований, для выявления навыков этих пернатых. Немецкие ученые решили сравнить уровень интеллекта воронов с человекообразными обезьянами.

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Тесты включали анализ пространственной памяти, понимания постоянства объекта (того, что объект все еще существует, когда находится вне поля зрения), понимания относительных количеств, чисел и сложения, а также способности общаться с другими воронами и учиться у человека-экспериментатора, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Исследователи обнаружили, птицы примерно так же, как приматы, могли оценивать окружающий физический мир и общаться между собой. Из тестовых задач вороны лучше всего справлялись с задачами на сложение и понимание относительных чисел, хуже — с задачами, проверяющими пространственную память. 

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