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Врачи объяснили, почему нельзя надевать маску на улице в мороз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медицинская маска на улице в холодную погоду не нужна. Ее обязательно нужно снимать, сообщила врач-инфекционист Елена Белова.

«Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Если идешь по безлюдной улице — сними маску. Когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. Если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — цитирует РИА Новости Белову.

Профессор Николай Малышев согласен, что на улице ношение маски не требуется. Это не просто бесполезно, но еще и неприятно, так как для обогрева дыхательных путей она не подходит.

«А если человек хочет согреться, то лучше всего — это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься», — заключил Малышев.

Роспотребнадзор рекомендует менять маски на чистые, как только используемая станет сырой или влажной. Не следует использовать повторно маски, одноразовые средства защиты после каждого использования нужно выбрасывать, тканевые маски стирать.

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Топ комментариев

senik

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CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.

лачинов

Вы бы хоть первым жильем семьи обеспечивали. Где им детей делать - растить? За занавесочкой в родительской...

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!