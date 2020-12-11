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Чемпионка мира по биатлону обнажилась ради благотворительности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gabrielakoukalova, instagram.com/gabrielakoukalova

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова снялась для Playboy. Фотографии попадут в календарь, деньги с продажи которого пойдут на благотворительность, сообщила спортсменка в Instagram.

На фото чешкская биатлонистка оголила спину, бедра и показала пышную грудь. Снимки выполнены в черно-белом цвете.

Доходы от продажи календарей пойдут в Фонд Габи в рамках Фонда барьеров Конто для поддержки людей с расстройствами пищевого поведения.

Габриэла Коукалова — двукратный серебряный призер, а также бронзовый призер в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира 2015/16.

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senik

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"хапнуть и удрать оставив предприятие с кучей долгов и невыполненных обязательств." Основа капитализма,...

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!