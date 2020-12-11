Чемпионка мира по биатлону обнажилась ради благотворительности

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова снялась для Playboy. Фотографии попадут в календарь, деньги с продажи которого пойдут на благотворительность, сообщила спортсменка в Instagram.

На фото чешкская биатлонистка оголила спину, бедра и показала пышную грудь. Снимки выполнены в черно-белом цвете.

Доходы от продажи календарей пойдут в Фонд Габи в рамках Фонда барьеров Конто для поддержки людей с расстройствами пищевого поведения.

Габриэла Коукалова — двукратный серебряный призер, а также бронзовый призер в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира 2015/16.