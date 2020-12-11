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Песков подтвердил попытки других стран дискредитировать «Спутник V»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил попытки других стран дискредитировать российскую вакцину против коронавируса. В вытеснении вакцина с мирового рынка заинтересованы фарм-компании за рубежом.

«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом. Конкуренция очень жесткая, и хорошо, когда эта конкуренция ведется, собственно, честно. Да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Первую вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в России в Национальном исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Эффективность вакцины превышает 95%. В пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что против российской вакцины ведется информационная кампания.

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Песков отметил, что некоторые страны и фармацевтические компании-гиганты пытаются препятствовать вхождению нашей вакцины в разные страны «Они прибегают иногда к не самым лицеприятным методам. Это хорошо известно», — резюмировал Песков.

На вопрос, о каких странах идет речь, Песков предложил перечитать заявления, которое опубликованы за последний месяц в информационных агентствах.

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