Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ

Неизвестный мужчина подорвал бомбу у здания отдела Федеральной службы безопасности в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, взрыв осуществил террорист-смертник.

Смертник использовал бомбу-приманку — рано утром у здания отдела ФСБ взорвалось небольшое самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, силовики оцепили территорию.

После этого к месту происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежал мужчина и устроил второй взрыв. При этом машина, которую использовал террорист, проходит по базам как утилизированная в 2016 году.

В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых одно гражданской лицо и пять сотрудников ФСБ. У всех пострадавших осколочные ранения. Погибших и получивших тяжелые травмы из-за подрыва смертника нет.