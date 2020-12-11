Россия построит три суперледокола для Арктики

Три мощнейших атомных ледокола в мире построят в России. Первый из них введут в эксплуатацию в 2027 году, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Все атомные ледоколы в мире были спроектированы в Советском Союзе. До сих пор Россия — единственная страна, обладающая такой техникой. Проект атомного ледокола пока только разрабатывают в США. А в ближайшие годы России начнет строительство трех суперледоколов.

Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов «Лидер» планируется начать в 2023 и 2025 годах. Ввести их в эксплуатацию — в 2030 и 2032 году соответственно, пишет РИА Новости со ссылкой на Беспрозванных.

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Атомоходы «Лидер» — самые мощные в мире атомные ледоколы. Их будут использовать для того, чтобы обеспечить судоходства по Северному морскому пути круглый год.

Мощность ледоколов — 120 МВт (на валах), скорость хода по чистой воде— 22 узла, длина — 209 метров, ширина — 47,7 метра, максимальная ледопроходимость — 4 метра.

Ледоколы оборудованы ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый, системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.