НАВЕРХ

Новосибирская область вошла в топ логистически развитых регионов

Источник:
Sibnet.ru
130 0

Институт региональных проблем совместно с компанией «СберЛогистика» представил рейтинг логистически развитых регионов России, в топ-10 вошла Новосибирская область.

Методология исследования опирается на сопоставление факторов, определяющих уровень развития логистики в каждом субъекте РФ. По его итогам Новосибирская область заняла девятую строчку.

В основу рейтинга легли существующие подходы к оценке развития логистики как сферы экономической деятельности. Оценивались инфраструктурные, демографические, социально-экономические показатели, уровень развития логистической отрасли в регионе, а также внимание бизнеса, государственных структур и СМИ к этой сфере деятельности.

В топ-10 самых логистически развитых регионов вошли:

  1. Московская область,
  2. Москва,
  3. Краснодарский край,
  4. Санкт-Петербург,
  5. Ростовская область,
  6. Республика Татарстан,
  7. Свердловская область,
  8. Ленинградская область,
  9. Новосибирская область,
  10. Челябинская область.

Лидерство регионов определяется высокими показателями по большинству исследуемых факторов. Залог лидерства – исторически сложившиеся условия, благоприятствующие развитию логистики.

«Новосибирская область – ключевой логистический узел Сибири, что подтверждается наличием инфраструктуры и большой протяженностью автомобильных дорог и внутренних водных путей. Все это позволило области стать перспективным регионом для развития логистики», – сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Как сообщила заместитель генерального директора по коммерции компании «СберЛогистика» Мария Зайцева, большое влияние на развитие рынка оказывает появление новых игроков: как федеральных, так и локальных.

«Всего за год работы, компания "СберЛогистика" развернула широкую федеральную сеть присутствия, позволяющую получить качественные услуги по отправке и доставке частным и корпоративным клиентам. В Новосибирской области на базе отделений СберБанка уже работает 16 пунктов выдачи заказов, а также 21 постамат, в том числе в круглосуточной зоне работы банка. Мы не планируем останавливаться на этом и продолжим работу по открытию новых пунктов в регионе» – поделилась Зайцева.

Справка

При формировании рейтинга самых логистически развитых регионов России использовались принципы существующих в исследовательской среде подходов к оценке развития логистики как сферы экономической деятельности, включая методики «Индекса эффективности логистики» Всемирного банка, «Индекса развития рынка логистики в странах с развивающейся экономикой» исследовательского института Transport Intelligence, «Транспортно-логистического индекса региона» Аналитического центра при Правительстве РФ.

Рейтинг строится на четырех группах показателей. Инфраструктурная группа состоит из протяженности и качества дорог, железнодорожных и водных путей, а также объемов перевозок через аэропорты и данных об общем грузообороте. В демографические и социально-экономические показатели входят плотность населения в субъектах, наличие в регионе городов-миллионников, количество городов с населением больше 100 тысяч, уровень занятости населения, среднедушевые денежные доходы населения и платежеспособность.

Развитие бизнеса характеризуется присутствием игроков логистического рынка в субъектах, инвестиционным климатом в регионах, а также наличием крупных логистических комплексов.

Также отдельно оценивалось наличие государственных и частных инициатив на региональном уровне, количество публикаций в СМИ, освещающих проблематику отрасли. В соответствии с каждым пунктом регионам присваивались баллы. Максимальное количество баллов (130 баллов) присвоено Московской области. Минимальное количество (1 балл) – Республике Калмыкии.

Новосибирск
КАРТИНА ДНЯ
•
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
•
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье
•
Кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
•
Стоимость приготовления салата «Оливье» подскочила в России
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские осужденные сделали видеопародию на клип «Плачу на техно»
Сибирь 11.12.2020 15:56
Примета декабря: облачная погода – к метелям
Сибирь 11.12.2020 15:10
Пропавший кадет двое суток гулял по Омску
Сибирь 11.12.2020 14:16
Белым мишкам в новосибирском зоопарке исполнилось два года
Сибирь 11.12.2020 14:03
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
3930
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
2824
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2641
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
2600
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
•
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье
•
Кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
•
Стоимость приготовления салата «Оливье» подскочила в России
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.

лачинов

Вы бы хоть первым жильем семьи обеспечивали. Где им детей делать - растить? За занавесочкой в родительской...

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...

Uynachalnica

Славяша, а я до последнего питал надежды, что ты в здравом уме, даже, получая деньги за свои посты!