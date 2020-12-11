Новосибирская область вошла в топ логистически развитых регионов

Институт региональных проблем совместно с компанией «СберЛогистика» представил рейтинг логистически развитых регионов России, в топ-10 вошла Новосибирская область.

Методология исследования опирается на сопоставление факторов, определяющих уровень развития логистики в каждом субъекте РФ. По его итогам Новосибирская область заняла девятую строчку.

В основу рейтинга легли существующие подходы к оценке развития логистики как сферы экономической деятельности. Оценивались инфраструктурные, демографические, социально-экономические показатели, уровень развития логистической отрасли в регионе, а также внимание бизнеса, государственных структур и СМИ к этой сфере деятельности.

В топ-10 самых логистически развитых регионов вошли:

Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Ленинградская область, Новосибирская область, Челябинская область.

Лидерство регионов определяется высокими показателями по большинству исследуемых факторов. Залог лидерства – исторически сложившиеся условия, благоприятствующие развитию логистики.

«Новосибирская область – ключевой логистический узел Сибири, что подтверждается наличием инфраструктуры и большой протяженностью автомобильных дорог и внутренних водных путей. Все это позволило области стать перспективным регионом для развития логистики», – сообщил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Как сообщила заместитель генерального директора по коммерции компании «СберЛогистика» Мария Зайцева, большое влияние на развитие рынка оказывает появление новых игроков: как федеральных, так и локальных.

«Всего за год работы, компания "СберЛогистика" развернула широкую федеральную сеть присутствия, позволяющую получить качественные услуги по отправке и доставке частным и корпоративным клиентам. В Новосибирской области на базе отделений СберБанка уже работает 16 пунктов выдачи заказов, а также 21 постамат, в том числе в круглосуточной зоне работы банка. Мы не планируем останавливаться на этом и продолжим работу по открытию новых пунктов в регионе» – поделилась Зайцева.

Справка

При формировании рейтинга самых логистически развитых регионов России использовались принципы существующих в исследовательской среде подходов к оценке развития логистики как сферы экономической деятельности, включая методики «Индекса эффективности логистики» Всемирного банка, «Индекса развития рынка логистики в странах с развивающейся экономикой» исследовательского института Transport Intelligence, «Транспортно-логистического индекса региона» Аналитического центра при Правительстве РФ.

Рейтинг строится на четырех группах показателей. Инфраструктурная группа состоит из протяженности и качества дорог, железнодорожных и водных путей, а также объемов перевозок через аэропорты и данных об общем грузообороте. В демографические и социально-экономические показатели входят плотность населения в субъектах, наличие в регионе городов-миллионников, количество городов с населением больше 100 тысяч, уровень занятости населения, среднедушевые денежные доходы населения и платежеспособность.

Развитие бизнеса характеризуется присутствием игроков логистического рынка в субъектах, инвестиционным климатом в регионах, а также наличием крупных логистических комплексов.

Также отдельно оценивалось наличие государственных и частных инициатив на региональном уровне, количество публикаций в СМИ, освещающих проблематику отрасли. В соответствии с каждым пунктом регионам присваивались баллы. Максимальное количество баллов (130 баллов) присвоено Московской области. Минимальное количество (1 балл) – Республике Калмыкии.