Стоимость приготовления салата «Оливье» подскочила в России

Стоимость салата «Оливье» в России в ноябре-начале декабря, исходя из среднего чека покупки ингредиентов, составила 357 рублей — это на 8,5% больше, чем в 2019-ом, такие данные приводит в своем исследовании крупнейший оператор фискальных данных "Платформа ОФД".

Расчет индекса произведен на основе классической версии салата — вареной колбасой, картофелем, морковью, яйцами, репчатым луком, консервированным горохом, маринованными огурцами, майонезом и свежей зеленью. Порция рассчитывалась на четыре человека.

Средняя стоимость ингредиентов: вареная колбаса (300 грамм) — 92,5 рубля (на 3% выше, чем в прошлом году), зеленый горошек (400 грамм) — 67 рублей (+14%), картофель (500 грамм) — 35,5 рубля (+25%), морковь (200 грамм) — 7 рублей (+15%), куриные яйца (5 штук) — 40 рублей (+12%), лук репчатый (100 грамм) — 10,5 рубля (+9%), маринованные огурцы (400 грамм) — 48 рублей (+5%), майонез (200 грамм) — 37,5 рубля (+14%), укроп или петрушка (30 грамм) — 19 рублей (+9%).

Салат оливье также продается в магазинах вразвес. По данным "Платформы ОФД", средний чек его покупки составил 132 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году.