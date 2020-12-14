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Последнее затмение 2020 года произойдет в понедельник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Pavansurve / CC BY-SA 4.0

Полное солнечное затмение произойдет вечером в понедельник, 14 декабря, его максимальная фаза продлится больше 2 минут, но россияне увидеть его не смогут.

Полное затмение Солнца произойдет вечером, его максимальная фаза ожидается в 19.13 по московскому времени (23.13 нск), сообщает Московский планетарий.

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Увидеть затмение полностью смогут только жители Чили и Аргентины, частично небесное явление будет видно в Антарктиде, Африке, Южной Америке и Полинезии, россиянам же зрелище будет недоступно.

Затмение 14 декабря 2020 года – повторение через сарос (определенный интервал времени между затмениями) полного солнечного затмения 4 декабря 2002 года. Следующее небесное событие этого сароса произойдёт 26 декабря 2038 года.

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