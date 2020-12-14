Ракету «Ангара» запустят с космодрома Плесецк

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоится в понедельник, 14 декабря. Жителей Томской области предупредили, что обломки объекта могут упасть на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

«Планируется запуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Плесецк. Время пуска – 14 декабря 08.50 мск(12.50 тск)», – сообщила администрация Колпашевского района со ссылкой на данные «Роскосмоса».

Уточняется, что возможные падение и разрушения обломков ракеты сопровождаются ярким свечением.

Ранее запуск «Ангары» был запланирован на 28 ноября, но его перенесли из-за дополнительной проверки ракеты.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».