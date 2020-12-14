Синоптики рассказали, когда в Новосибирске похолодает

Синоптики пообещали жителям Новосибирской области похолодание со вторника, 15 декабря, а в среду в регионе на короткое время прекратятся снегопады.

Понедельник в Новосибирской области будет снежным и теплым, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Заток холода придёт 15-16 декабря. (В среду, 16 декабря) предполагается прекращение осадков, но, скорее всего, это будет кратковременное прекращение – на сутки, полтора», – сказал синоптик.

Он уточнил, что во вторник и среду в Новосибирской области ночами будет 14-19 градусов мороза, при прояснениях – до минус 25 градусов. В дневные часы ожидается температура на уровне 13-18 градусов ниже нуля.