Россия и Добрыни родились в Приангарье в 2020 году

Управление ЗАГС Иркутской области перечисли самые необычные имена в Забайкалье. Девочек называли патриотическими и «космическими» именами, а мальчикам давали имена былинных героев, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы ведомства.

За январь-сентябрь 2020 года в регионе родилось более 20,4 тысячи человек. В управлении ЗАГС регистрировали малышей, как с самыми популярными именами, так и с редкими.

Самые необычные имена среди девочек в Приангарье за 2020 год — Россия, Луна и Эбигейл-Сакура. Среди редких имен для малышек также — Лукерья, Аграфена и Ефросинья. А самое популярное — София.

«Именно София, а не Софья. Это имя держится в популярных несколько лет. А еще Виктория и Мария», — прокомментировала представитель пресс-службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Тест на отцовство: всего два варианта

Среди мальчиков самое необычное имя — Добрыня. В 2020 году в Иркутской области появилось три «былинных героя». Среди редких мужских имен также — Доброслав, Елизар, Добромир, Светогор, Светозар. А самое популярное имя для мальчиков — Артем.

За последние 20 лет в России появился целый список необычных имен для детей. Мальчиков называли Север, Дельфин, Авиадиспетчер. Девочек — Прохладой, Виагрой и Приватизацией. Последнее — веяние эпохи, наподобие советских имен, когда детей нарекали Мэлсами (Маркс, Энгельс, Ленин), Владиленами (Владимир Ленин), Октябринами, Тракторинами, Авангардами и Декабристами.