Семиэтажную поликлинику достроят в Новосибирске

Строительство семиэтажной поликлиники на Кубовой улице завершится в 2021 году, рассказал на пресс-конференции по итогам года губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам Травникова, в 2020 году в регионе стартовала программа строительства поликлиник. В ее рамках будет завершен объект на Кубовой, его площадь составит 6,8 тысячи квадратных метров.

В Новосибирске в 2021 году начнется активное строительство еще семи поликлиник в рамках государственно-частного партнерства, все стройки планируется завершить летом 2022 года.

Новые поликлиники появятся на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса, Ереванской и на площади Райсовета.

«Хотя я думаю, что для этих объектов уже пора подбирать другой термин. Фактически мы получим семь крупных амбулаторных центров. Каждое из многоэтажных зданий будет площадью примерно по 11 тысяч квадратных метров, в каждом будут созданы сотни рабочих мест для медицинских работников», — сказал Травников.