Доступный витамин снизил смертность от COVID-19

Прием витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса нового типа на 68%, выяснила международная группа ученых.

Регулярное употребление витамина облегчает течение COVID-19 и позволяет снизить количество тяжелых случаев, соответствующий стандарт лечения подтвердил эффективность, пишет журнал Nutrients.

При тяжелой инфекции организм использует витамин C гораздо быстрее для поддержки иммунной системы. Чтобы уменьшить количество проведенных на аппарате ИВЛ дней, тяжелым пациентам необходимо давать от шести до 24 граммов витамина C каждый день.

Человек один из немногих биологических видов, который не способен производить витамин C. Согласно данным исследователей, у большинства зараженных коронавирусом в палатах интенсивной терапии наблюдается дефицит витамина C.