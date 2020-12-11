Эксперты заговорили об угрозе войны между США и Китаем

Эксперты британского издания Express увидели угрозу разжигания войны из-за учений со стрельбами китайских кораблей, начавшихся после захода Военно-морских сил США в Южно-Китайское море.

Претензии Пекина на этот регион пересекаются с интересами шести других соседних стран. США полностью отвергают интересы Китая в этих водах, поэтому они постоянно отправляют военные корабли для патрулирования «свободы судоходства» в Южно-Китайском море, цитируют РИА Новости экспертов Express.

Как только американские десантные корабли «Макин Айленд» и «Сомерсет» вошли в воды региона, китайские ВМС инициировали учения с боевыми стрельбами и применением дальнобойного оружия, пишет издание. Утверждается, что маневры были «незапланированными».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ У кого субмарин больше?

В операции приняли участие все корветы типа 056А ВМС Китая — «Эньши», «Юнчжоу» и «Гуанъюань». Учения включали в себя уничтожение условного корабля противника и тренировки по перехвату ракет.

В свою очередь, китайская газета Global Times осудила действия США и назвала их «игрой мускулами».