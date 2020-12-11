Mastercard и Visa запретили использование своих карт на Pornhub

Крупнейшие в мире компании по обслуживанию банковских карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub, заподозренных в размещении роликов с насилием над подростками, сообщает The New York Times.

Visa и Mastercard ранее начали расследование в отношении PornHub в связи с публикацией в The New York Times, в которой порносайт обвинялся в распространении видео с сексуальным насилием над детьми. Ресурс содержит сотни тысяч видеозаписей с насилием над несовершеннолетними, а также так называемой «порноместью», приводит РБК слова журналиста NYT Николаса Кристофа.

В Mastercard заявили, что расследование подтвердило «нарушение стандартов» платежной системы, запрещающих незаконный контент, и прекратили операции с использованием своих карт. Visa также дала указание прекратить платежи до завершения расследования.

В ответ на обвинения в PornHub заявляли, что никогда не разрешали публикацию видео с сексуальным насилием над детьми и «привержены борьбе с таким контентом».

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По данным NYT, что ежемесячно на PornHub заходит 3,5 миллиарда посетителей — больше, чем на Netflix, Amazon или Yahoo. В день он генерирует около 3 миллиардов рекламных показов.

По рейтингу SimilarWeb порносайт входит в десятку наиболее посещаемых интернет-ресурсов в мире. А опрос, проведенный компанией Diggity marketing показывает, что пользователи считают, что PornHub оказал в XXI веке большее влияние на общество, чем такие IT-гиганты как Apple, Microsoft и Amazon, уступив лишь Facebook и Google.