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Mastercard и Visa запретили использование своих карт на Pornhub

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие в мире компании по обслуживанию банковских карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub, заподозренных в размещении роликов с насилием над подростками, сообщает The New York Times.

Visa и Mastercard ранее начали расследование в отношении PornHub в связи с публикацией в The New York Times, в которой порносайт обвинялся в распространении видео с сексуальным насилием над детьми. Ресурс содержит сотни тысяч видеозаписей с насилием над несовершеннолетними, а также так называемой «порноместью», приводит РБК слова журналиста NYT Николаса Кристофа.

В Mastercard заявили, что расследование подтвердило «нарушение стандартов» платежной системы, запрещающих незаконный контент, и прекратили операции с использованием своих карт. Visa также дала указание прекратить платежи до завершения расследования.

В ответ на обвинения в PornHub заявляли, что никогда не разрешали публикацию видео с сексуальным насилием над детьми и «привержены борьбе с таким контентом».

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По данным NYT, что ежемесячно на PornHub заходит 3,5 миллиарда посетителей — больше, чем на Netflix, Amazon или Yahoo. В день он генерирует около 3 миллиардов рекламных показов.

По рейтингу SimilarWeb порносайт входит в десятку наиболее посещаемых интернет-ресурсов в мире. А опрос, проведенный компанией Diggity marketing показывает, что пользователи считают, что PornHub оказал в XXI веке большее влияние на общество, чем такие IT-гиганты как Apple, Microsoft и Amazon, уступив лишь Facebook и Google.

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Топ комментариев

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.

лачинов

Вы бы хоть первым жильем семьи обеспечивали. Где им детей делать - растить? За занавесочкой в родительской...

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...