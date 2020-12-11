Пропавший кадет двое суток гулял по Омску

Пропавший в Омске во вторник кадет нашелся живым и здоровым, он сказал, что гулял по городу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

В среду в полицию обратилась бабушка 13-летнего Степана А. Она рассказала, что мальчик в понедельник вечером вышел из дома друга и не вернулся. Его бросились разыскивать.

«Степан находится у своей старшей сестры, которая встретила его у ООТ "Садко" вчера около 23.00 часов. Пояснил, что гулял. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщила в пятницу полиция.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы поставить подростка на учет в органы внутренних дел.