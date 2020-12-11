Примета декабря: облачная погода – к метелям

Снежная и ветреная погода пришла в Новосибирскую область. Если верить народной примете, облачная погода предсказывает метели. Так ли это, прокомментировал синоптик.

«Облачная погода со снегопадами, метелями, порывистыми ветрами – это процессы одновременные. Это не примета, это ситуация, которая имеет характер одного типа погоды. Как говорится, народ здесь ни при чем», – рассказал Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирской области и смежных регионах продолжатся снегопады различной интенсивности. Наиболее снежными будут суббота и понедельник.

Ожидается, что осадки прекратятся в среду, но ненадолго: ориентировочно, снегопадов не будет от суток до полутора. Сильных морозов также не ожидается.