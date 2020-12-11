Минобороны заявило о кампании по дискредитации российских вакцин

Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», — цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ».

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Конашенков подчеркнул, что российская вакцина отличается высокой эффективностью, а информационные вбросы против нее не усилят действенность зарубежных аналогов.

Вакцина от коронавируса, которую Россия зарегистрировала первой в мире, получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Эффективность вакцины превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.