«Ныряющие» циклоны принесли в Новосибирск неустойчивую погоду

Циклоны из районов Баренцева моря принесли в Новосибирскую область ветер и снегопады – погода будет неустойчивой, но сильных морозов не ожидается, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«К нам прорываются, как мы говорим, ныряющие циклоны из районов Баренцева моря с атмосферными фронтами. Вызывают снегопады разной интенсивности. В тылу циклонов происходит заток холодных воздушных масс из арктических секторов … Мы полагаем, что характер погоды в ближайшие дни существенно не изменится», – рассказал синоптик.

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По его словам, самые интенсивные снегопады при усилении ветра в порывах до 14-16 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области в субботу и понедельник.

Морозы, по словам Ягудина, в ближайшие трое суток будут «скромными»: до 10-15 градусов ночью, по северным районам – до 21 градуса ниже нуля. В дневные часы ожидается 7-12 градусов со знаком «минус».