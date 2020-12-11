ЦБ рассказал об отличии цифрового рубля от криптовалюты

Криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин

В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.

«То, что называется криптовалютами, это частные токены, цифровые, которые могут переходить от одного владельца к другому. Но эти частные токены не обладают важнейшими свойствами денег, а именно способностью использования как средства платежа», — пояснил Заботкин в эфире телеканала «Россия 24».

И что еще более важно, по его словам, они не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется. Он привел в пример наиболее популярную форму таких токенов — биткоин, цена на который падала неоднократно в разные периоды.

«И, наконец, третье, еще более важное отличие, у них (токенов) нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов», — добавил он.

Заботкин пояснил, что цифровая валюта центральных банков может использовать некоторые из технологий токенов, но по своей сути это дополнительная форма уже существующих национальных денег. И ЦБ поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты, объяснил Заботкин.