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Ридли Скотт нашел выгоду для зрителей в спорном решении Warner Bros.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Режиссер Ридли Скотт поддержал решение Warner Bros. выпускать большие премьеры сразу в кинотеатрах и на стриминге HBO Max.

По мнению режиссера, громкие премьеры на HBO Max привлекут больше зрителей к его шоу «Воспитанные волками» и дадут большему числу зрителей посмотреть новые проекты.

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«Если не говорить о деньгах, то это же отлично, не правда ли? В идеале, чем больше аудитория, тем лучше. Это не о финансах, а о коммуникации со зрителем. Найти связь со зрителем — наша работа. Приятно видеть, что людям это нравится», — цитирует Ридли Скотта The Guardian.

По сюжету сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками», Земля уничтожена и человечество пытается колонизировать ближайшую к ней планету, находящуюся в обитаемом поясе. Так как уничтожение целой обитаемой планеты занятие явно непростое, человечество поделилось как минимум на две фракции и развязало междоусобную войну.

Ранее решение Warner Bros. раскритиковало американское киносообщество. Многие посчитали, что премьеры должны оставаться кинотеатральной привилегией, а Кристофер Нолан обиделся на киностудию за то, что при принятии решения не учли мнения режиссеров.


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