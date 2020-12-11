Ридли Скотт нашел выгоду для зрителей в спорном решении Warner Bros.

Режиссер Ридли Скотт поддержал решение Warner Bros. выпускать большие премьеры сразу в кинотеатрах и на стриминге HBO Max.

По мнению режиссера, громкие премьеры на HBO Max привлекут больше зрителей к его шоу «Воспитанные волками» и дадут большему числу зрителей посмотреть новые проекты.

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«Если не говорить о деньгах, то это же отлично, не правда ли? В идеале, чем больше аудитория, тем лучше. Это не о финансах, а о коммуникации со зрителем. Найти связь со зрителем — наша работа. Приятно видеть, что людям это нравится», — цитирует Ридли Скотта The Guardian.

По сюжету сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками», Земля уничтожена и человечество пытается колонизировать ближайшую к ней планету, находящуюся в обитаемом поясе. Так как уничтожение целой обитаемой планеты занятие явно непростое, человечество поделилось как минимум на две фракции и развязало междоусобную войну.

Ранее решение Warner Bros. раскритиковало американское киносообщество. Многие посчитали, что премьеры должны оставаться кинотеатральной привилегией, а Кристофер Нолан обиделся на киностудию за то, что при принятии решения не учли мнения режиссеров.