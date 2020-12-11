Второе землетрясение за сутки произошло на Байкале

Землетрясение магнитудой 4,9 произошла в четверг в Кабанском районе Бурятии. Это второй подземные толчок за сутки, последствия которого почувствовали жители двух регионов, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Землетрясения возле Байкала происходят постоянно, здесь проходит байкальская рифтовая зона. Но разрушительных землетрясений человеческими жертвами и разрушениями не было более 100 лет. Такие подземные точки здесь чрезвычайно редки, сообщили ранее в Байкальской геофизической службе.

Первое землетрясение в четверг произошло в 5.30 по местному времени (00.30 мск) в Кабанском районе. Сила сейсмособытия в эпицентре достигала 7,6 балла. В Иркутске и Улан-Удэ — 4-5 баллов. В Иркутской области в десятках зданий появились трещины, в том числе в 18 школах и детских садах.

На социальных объектах в Приангарье работают специалисты и проверяют, создадут ли повреждения угрозу людям. В Бурятии также продолжается обследование домов и зданий.

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Второй толчок произошел в 22.50 по местному времени (5.55 мск) также в Кабанском районе. Магнитуда землетрясения — 4,9. Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в Улан-Удэ, Иркутске, а также в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Селенгинском районах.

В настоящее время производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. По предварительной информации жертв и разрушений нет. Информация уточняется.