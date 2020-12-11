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Жену Тарасова засмеяли за фотографию с ненастоящим авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kostenko.94, instagram.com/kostenko.94

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко подвела итоги года в Instagram. Но фотография, которой она сопроводила подпись, насмешила ее подписчиков из-за приклеенного автомобиля.

На фото Костенко позирует на фоне строящегося жилого комплекса. Также в кадре видна машина премиум класса. Внимательные подписчики заметили, что автомобиль ненастоящий. Некоторые из них спросили, зачем она «прифотошопила авто».

«Это наклейка в PicsArt. Захотелось мне так (смеющийся эмодзи). В моем представлении не очень гармонировала чья-то грязненькая машина», — ответила Анастасия Костенко в комментариях.

Фото: © kostenko.94, instagram.com/kostenko.94

Такой ответ еще больше насмешил пользователей соцсети. Они отметили, что строительные краны выглядят гармоничнее грязных машин и посоветовали Костенко перестать изображать богемную жизнь.

«Это же Инстаграм, расслабьтесь и не забивайте голову», — ответила на критику Анастасия Костенко.

Ранее вокруг пары Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ходили слухи об их тяжелом финансовом положении. СМИ сообщали, что футболисту даже пришлось продать дорогой авто, чтобы рассчитаться с долгаими.

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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.