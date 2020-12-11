Жену Тарасова засмеяли за фотографию с ненастоящим авто

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко подвела итоги года в Instagram. Но фотография, которой она сопроводила подпись, насмешила ее подписчиков из-за приклеенного автомобиля.

На фото Костенко позирует на фоне строящегося жилого комплекса. Также в кадре видна машина премиум класса. Внимательные подписчики заметили, что автомобиль ненастоящий. Некоторые из них спросили, зачем она «прифотошопила авто».

«Это наклейка в PicsArt. Захотелось мне так (смеющийся эмодзи). В моем представлении не очень гармонировала чья-то грязненькая машина», — ответила Анастасия Костенко в комментариях.

Такой ответ еще больше насмешил пользователей соцсети. Они отметили, что строительные краны выглядят гармоничнее грязных машин и посоветовали Костенко перестать изображать богемную жизнь.

«Это же Инстаграм, расслабьтесь и не забивайте голову», — ответила на критику Анастасия Костенко.

Ранее вокруг пары Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ходили слухи об их тяжелом финансовом положении. СМИ сообщали, что футболисту даже пришлось продать дорогой авто, чтобы рассчитаться с долгаими.