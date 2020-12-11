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Четверть новосибирцев спит меньше шести часов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более половины опрошенных местных жителей обычно спят по шесть-восемь часов в будние дни, еще 24,2% жителей области спят по четыре-шесть часов. Есть и счастливчики, которые спят больше восьми часов в сутки – таких в Новосибирской области 8,6%.

С точки зрения профессиональной принадлежности больше всего «сонь» в сферах «Добыча сырья», «Наука, образование» и «Искусство, развлечения, масс-медиа». Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности, в сфере туризма и ресторанов, а также среди юристов.

Среди начинающих специалистов больше всего тех, кто может позволить себе сон продолжительностью от восьми часов. Гораздо меньшее число руководителей среднего звена и глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни.

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