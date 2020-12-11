НАВЕРХ

Nissan смяло в «лепешку» после обгона грузовика под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
186 0

Иномарка врезалась в грузовик н встречной полосе на Северном обходе Новосибирска, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, сообщает УГИБДД по региону.

В четверг в 16.45 в Новосибирском районе на 43 километре Северного обхода
водитель автомобиля Nissan Tino во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

На месте ДТП погибли 42-летний водитель и 39-летний пассажир легкового автомобиля. Машина получила серьезные повреждения, поэтому извлекать погибших пришлось при помощи специального спасательного оборудования.


Еще по теме
Двое погибли после тройного ДТП на новосибирской трассе
Иномарка врезалась в столб ЛЭП в Новосибирске, двое погибли
Маршрутка врезалась в автобус в Новосибирске
Любитель скорости улетел в кювет и погиб в Новосибирской области
смотреть все
Новосибирск #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
США ввели санкции против Кадырова и его окружения
•
Путин задумался над «широкой амнистией» осужденных в России
•
Российский флот поддержит НАТО
•
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Nissan смяло в «лепешку» после обгона грузовика под Новосибирском
Сибирь 11.12.2020 09:06
Супругов в Кузбассе заподозрили в убийстве внука
Сибирь 10.12.2020 23:06
Ученые выяснили причину резкого роста численности аргали на Алтае
Сибирь 10.12.2020 22:50
Напавшего на мальчика педофила отправили в колонию на Алтае
Сибирь 10.12.2020 22:29
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
3584
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
3364
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
2702
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2532
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
США ввели санкции против Кадырова и его окружения
•
Путин задумался над «широкой амнистией» осужденных в России
•
Российский флот поддержит НАТО
•
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...

лачинов

Вы бы хоть первым жильем семьи обеспечивали. Где им детей делать - растить? За занавесочкой в родительской...