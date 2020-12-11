Nissan смяло в «лепешку» после обгона грузовика под Новосибирском

Иномарка врезалась в грузовик н встречной полосе на Северном обходе Новосибирска, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, сообщает УГИБДД по региону.

В четверг в 16.45 в Новосибирском районе на 43 километре Северного обхода

водитель автомобиля Nissan Tino во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.



На месте ДТП погибли 42-летний водитель и 39-летний пассажир легкового автомобиля. Машина получила серьезные повреждения, поэтому извлекать погибших пришлось при помощи специального спасательного оборудования.