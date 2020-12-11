Предельные цены установят на подсолнечное масло и сахар

Российской правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Такое решение было принято на совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на «весьма оперативное» изменение цен.

По информации источников РБК, оптовую стоимость сахара ограничат 36 рубля за килограмм, масла — 95 рубля за литр. В рознице цены на эти продукты составят 45 и 110 руб. соответственно. Решение будет закреплено соглашением между участниками рынка.

Источник в масложировой отрасли говорит, что речь идет о сдерживании цен в рамках саморегулирования, то есть самими производителями. Цена на полке будет удерживаться на доступном для массового потребителя уровне — 110 рублей за литр.

На совещании по экономическим вопросам в среду Путин заявил, что в ситуации с ростом цен на базовые продукты питания «пандемия ни при чем». «Сахарный песок, министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%?», — сказал Путин.

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«А подсолнечное масло — 23,8%, и продолжает расти; мука — на 12,9% выросла, макаронные изделия — на 10,5%; хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%, это-то почему?», — задался вопросом президент.

В четверг критику роста цен продолжил Мишустин, который призвал производителей, торговые сети и экспортеров «не наживаться на людях» и разобраться с ценообразованием.