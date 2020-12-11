Распиливший Lada блогер показал, откуда начинается коррозия

Блогер-автомеханик, распиливший Lada Vesta, продемонстрировал места, с которых автомобиль начинает поражать ржавчина — видео опубликовано на YouTube-канале «В гараже у Сандро».

Первая ржавчина была обнаружена на стыках панелей пола со стороны салона, которые не были обработаны герметизирующим составом. Та же картина была со стороны днища машины.

«Участки, которые не герметизированы, получают такой рыжий бонус», — отметил механик.

Он посоветовал в случае приобретения Lada Vesta снять шумоизоляцию и теплозащитные экраны, установленные на днище, и обработать швы антикоррозийным составом.