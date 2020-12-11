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Полный состав полуфиналистов выберут в девятом «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, предоставлено Первый каналом

Второй этап нокаутов шоу «Голос» покажут на Первом канале в пятницу. Наставники проекта сделают свой решающий выбор и представят тройки полуфиналистов.

По итогам нокаутов в каждой команде останется по два участника. Еще по одному музыканту добавится из других команд. По правилам «Голоса», каждый член жюри имеет право спасти одного участника из другой команды. Этим правом уже воспользовались Сергей Шнуров и Полина Гагарина.

На стадии концертов в прямом эфире к решению судьбы оставшихся вокалистов присоединяются зрители. Наставники будут ставить оценку своим подопечным, и она будет суммироваться с голосами телезрителей. А в финале выбирать победителя будут только зрительским голосованием.

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