Напавшего на мальчика педофила отправили в колонию на Алтае

Мужчина, вломившийся в чужую квартиру и надругавшийся над десятилетним мальчиком в Алтайском крае, отправится в колонию на 12 лет, сообщил СУ СК региона.

Инцидент произошел в начале февраля. Ранее судимый 31-летний мужчина принял наркотики. Он зашел в подъезд одного из домов, постучался в квартиру и представился почтальоном.

Он попросил находящегося в квартире 10-летнего ребенка открыть дверь и зашел. Продемонстрировав телефонную видеозапись порнографического содержания, мужчина совершил в отношении мальчика иные действия сексуального характера. Как уточняют следователи, этим он нарушил нормальное психическое развитие и нравственное формирования личности ребенка.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.