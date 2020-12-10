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Сериал «Эпидемия» вошел в топ-10 сериалов на Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Эпидемия»

«Эпидемия» с Кириллом Кяро в главной роли стала первым сериалом российского производства, который попал в топ лучших иностранных сериалов на Netflix, сообщила пресс-служба компании 1-2-3 Production.

«Netflix представил топ-10 лучших иностранных сериалов по итогам 2020 года. В их числе впервые оказался сериал из России – "Эпидемия" (To The Lake), который в октябре вышел на Netflix в категории Original series и две недели продержался в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы в мире», — цитируют РИА Новости пресс-службу 1-2-3 Production.

Сериал «Эпидемия» производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова вышел в России 14 ноября 2019 года. Проект предсказал атаку неизвестного респираторного вируса на Москву.

По сюжету, жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус, главными симптомами которого являются кашель и обесцвечивание глаз, а через три-четыре дня наступает летальный исход. Как противостоять инфекции, никто не знает.

Столицу охватывает эпидемия, постепенно превращающая ее в город мертвых: в СМИ занижают количество заболевших, деньги теряют свою ценность. В этом хаосе из зараженного города пытаются выбраться главные герои — Сергей и его семья.

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