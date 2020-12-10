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Кошачьи царапины вызвали расстройства психики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кошачьи царапины приводят к психическим расстройствам, выяснили специалисты из Университета штата Северная Каролина. Причина заболевания — особая бактерия, обитающая в теле животного.

Бактерия Bartonella henselae при заражении вызывает у человека лихорадку и сыпь. Иногда последствия более серьезные, инфицирование приводит к расстройствам нервной системы и внутренних органов, пишет Pathogens.

Ранее считалось, что вызванная бактерией инфекция длится недолгое время. Однако новые данные указывают на риск возникновения длительных расстройств психики в результате заражения бартонеллой.

Так, ученые описали случай подростка, у которого после заражения бартонеллой появились симптомы шизофрении. Исследователи рассмотрели истории болезни 33 пациентов с мигренями, симптомами депрессии и тревожных расстройств. У 29 из них нашлись следы бактерии.

Считается, что источником инфекции в основном становятся котята, бактерии находятся в их выделениях, после чего попадают на когти. В результате даже одна царапина может привести к заражению потенциально опасной инвазией.

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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.