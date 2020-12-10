Кошачьи царапины вызвали расстройства психики

Кошачьи царапины приводят к психическим расстройствам, выяснили специалисты из Университета штата Северная Каролина. Причина заболевания — особая бактерия, обитающая в теле животного.

Бактерия Bartonella henselae при заражении вызывает у человека лихорадку и сыпь. Иногда последствия более серьезные, инфицирование приводит к расстройствам нервной системы и внутренних органов, пишет Pathogens.

Ранее считалось, что вызванная бактерией инфекция длится недолгое время. Однако новые данные указывают на риск возникновения длительных расстройств психики в результате заражения бартонеллой.

Так, ученые описали случай подростка, у которого после заражения бартонеллой появились симптомы шизофрении. Исследователи рассмотрели истории болезни 33 пациентов с мигренями, симптомами депрессии и тревожных расстройств. У 29 из них нашлись следы бактерии.

Считается, что источником инфекции в основном становятся котята, бактерии находятся в их выделениях, после чего попадают на когти. В результате даже одна царапина может привести к заражению потенциально опасной инвазией.