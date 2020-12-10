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Google отключит поддержку Internet Explorer

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Google отключит поддержку Internet Explorer в своих сервисах с 15 марта 2021 года. После этой даты компания не гарантирует стабильную и бесперебойную работу своих сервисов в браузере от Microsoft.

Речь идет о рабочем пакете сервисов, в который входят «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации», почтовый сервис Gmail, а также облачное хранилище «Google Диск», сообщается в официальном блоге компании.

При этом Internet Explorer с 2015 года не поддерживается самой Microsoft, его место в операционной системе Windows занял браузер Edge, последняя версия которого работает на движке Chromium.

Первая версия Internet Explorer была выпущена в 1995 году и входила в пакет стандартных программ Windows 95. В России браузером Internet Explorer пользуются 0,63% пользователей Сети, свидетельствует сервис «Яндекс.Радар».

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