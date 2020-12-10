Путин впервые прокомментировал дело Сафронова

Уголовное дело о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что дело в отношении Сафронова было возбуждено за информацию, которую он передавал «одной из европейских спецслужб» в качестве сотрудника «Роскосмоса», а не за его работу в «Коммерсанте».

Одновременно Путин подчеркнул, что если речь идет об использовании журналистом информации, которая есть в свободном доступе, то обвинения в государственной измене — «полная чушь».

«Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было. Я на это обязательно посмотрю», — пообещал президент.

Вопрос о деле Сафронова на заседании подняла член СПЧ журналистка Екатерина Винокурова. Она отметила, что общественности и самому Сафронову до сих пор непонятно, в чем конкретно его обвиняют.

Согласно официальному обвинению инкриминируемое Сафонову событие относится к периоду до 2017 года, когда он был корреспондентом «Коммерсанта». При этом советником главы «Роскосмоса» журналист стал только в 2020 году.