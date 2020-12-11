IMDb опубликовал топ-10 популярных сериалов 2020 года

Крупнейшая база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) составила рейтинг популярных сериалов 2020 года на основе зрительских интересов.

В рейтинг вошли 10 лучших телешоу, созданных в 2020 году, которые были наиболее стабильно популярны среди пользователей IMDb. Рейтинги основаны на просмотрах страниц объединенной веб- и мобильной аудиторией, насчитывающей более 200 миллионов уникальных пользователей.

Топ-10 самых популярных сериалов 2020 года:

«Пацаны» «Бумажный дом» «Тьма» «Озарк» «Мандалорец» «Ход королевы» «Академия Амбрелла» «Мир дикого Запада» «Ведьмак» «Корона»

Сериал «Пацаны» основан на серии комиксов Гарта Энниса. Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Они настоящие звезды, их все знают и обожают. Но большинство героев в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны». Он состоит из простых людей, которые хотят восстановить справедливость.

«Бумажный дом» — испанская криминальная драма. По сюжету, таинственный человек по прозвищу Профессор собирает команду для ограбления Королевского монетного двора. Он планирует украсть огромную сумму — в 2,4 миллиарда евро, чтобы впоследствии потратить ее на социальные нужды.

Действие сериала «Тьма» разворачивается в вымышленном городке Винден (Германия). События, начало которым положило исчезновение двух детей, раскрывают тайны и скрытые связи четырёх семей Виндена, которые постепенно узнают зловещую тайну о путешествиях во времени, затрагивающих несколько поколений. На протяжении всего сериала исследуются экзистенциальный смысл времени и его влияние на человеческую природу.