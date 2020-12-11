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IMDb опубликовал топ-10 популярных сериалов 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Пацаны»

Крупнейшая база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) составила рейтинг популярных сериалов 2020 года на основе зрительских интересов.

В рейтинг вошли 10 лучших телешоу, созданных в 2020 году, которые были наиболее стабильно популярны среди пользователей IMDb. Рейтинги основаны на просмотрах страниц объединенной веб- и мобильной аудиторией, насчитывающей более 200 миллионов уникальных пользователей.

Топ-10 самых популярных сериалов 2020 года:

  1. «Пацаны»
  2. «Бумажный дом»
  3. «Тьма»
  4. «Озарк»
  5. «Мандалорец»
  6. «Ход королевы»
  7. «Академия Амбрелла»
  8. «Мир дикого Запада»
  9. «Ведьмак»
  10. «Корона»

Сериал «Пацаны» основан на серии комиксов Гарта Энниса. Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Они настоящие звезды, их все знают и обожают. Но большинство героев в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны». Он состоит из простых людей, которые хотят восстановить справедливость.

«Бумажный дом» — испанская криминальная драма. По сюжету, таинственный человек по прозвищу Профессор собирает команду для ограбления Королевского монетного двора. Он планирует украсть огромную сумму — в 2,4 миллиарда евро, чтобы впоследствии потратить ее на социальные нужды.

Действие сериала «Тьма» разворачивается в вымышленном городке Винден (Германия). События, начало которым положило исчезновение двух детей, раскрывают тайны и скрытые связи четырёх семей Виндена, которые постепенно узнают зловещую тайну о путешествиях во времени, затрагивающих несколько поколений. На протяжении всего сериала исследуются экзистенциальный смысл времени и его влияние на человеческую природу.

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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...