НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский флот поддержит НАТО

Источник:
Sibnet.ru
241 2
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Военно-морской флот России впервые за десять лет проведет учения со странами НАТО, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Россия примет участие в учениях AMAN-2021, которые пройдут у берегов Пакистана в акватории Карачи. В маневрах также поучаствуют США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, а также Филиппины, Малайзия, Индонезия и Шри-Ланка.

Россию на международных учениях представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования, уточняется в сообщении.

Цели этих учений — укрепить и развить военное сотрудничество между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море. Кроме того, военные моряки обменяются опытом по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.

Последний раз российские корабли принимали участие в маневрах с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании. Тогда в них также участвовал отряд кораблей Черноморского флота.

Еще по теме
Минобороны опубликовало видео запуска стратегических ракет
Умер последний министр обороны Советского Союза
Секретное оборудование украли с самолета «судного дня» в Таганроге
Глава «Ростеха» рассказал об испытаниях беспилотной «Арматы»
смотреть все
Оборона #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался над «широкой амнистией» осужденных в России
•
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
•
Российский флот поддержит НАТО
•
Доктор Комаровский подсказал правильную позу при коронавирусе
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Супругов в Кузбассе заподозрили в убийстве внука
Сибирь 10.12.2020 23:06
Ученые выяснили причину резкого роста численности аргали на Алтае
Сибирь 10.12.2020 22:50
Напавшего на мальчика педофила отправили в колонию на Алтае
Сибирь 10.12.2020 22:29
Ургант спел о новом чиновнике Тувы MC Belek
Сибирь 10.12.2020 17:03
Самое популярное
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
3275
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
3165
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
2544
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2293
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался над «широкой амнистией» осужденных в России
•
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
•
Российский флот поддержит НАТО
•
Доктор Комаровский подсказал правильную позу при коронавирусе
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
45
Познер обвинил россиян в нелюбви к демократии
43
Путин удивился росту цен на продукты питания
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
36
Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью
34