Российский флот поддержит НАТО

Военно-морской флот России впервые за десять лет проведет учения со странами НАТО, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Россия примет участие в учениях AMAN-2021, которые пройдут у берегов Пакистана в акватории Карачи. В маневрах также поучаствуют США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, а также Филиппины, Малайзия, Индонезия и Шри-Ланка.

Россию на международных учениях представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования, уточняется в сообщении.

Цели этих учений — укрепить и развить военное сотрудничество между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море. Кроме того, военные моряки обменяются опытом по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.

Последний раз российские корабли принимали участие в маневрах с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании. Тогда в них также участвовал отряд кораблей Черноморского флота.