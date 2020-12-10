Доктор Комаровский подсказал правильную позу при коронавирусе

Лежать при коронавирусе нужно на животе, так как данная поза улучшает воздухообмен в легких, сообщил в своем YouTube-канале популярный врач Евгений Комаровский. Особенно полезной такая поза будет для тяжелобольных пациентов, которые редко встают.

«Вирус поражает задние отделы легких. И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, что улучшает состояние человека, причем значительно», — сказал доктор.

Однако лежать на животе может быть некомфортно людям, которые страдают от избыточного веса. Таким пациентам Комаровский посоветовал модифицировать кровать — например, убрать пружины из матраса в месте, где обычно находится брюшной отдел человека.

Ранее Комаровский рассказал, что снижение влажности воздуха из-за горячих батарей повышает риск заражения коронавирусом, Для защиты от инфекции требуется регулярное проветривание и увлажнение воздуха.