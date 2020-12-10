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Вышел трейлер фильма «Родные» с Сергеем Буруновым

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер фильма «Родные» задает комедийное настроение картины. Зрителей ждет путешествие главных героев на Грушинский фестиваль с множеством приключений.

По сюжету, главный герой, отец семейства в исполнении Сергея Бурунова решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию.

Главные роли, кроме Бурунова, в фильме исполнили Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова, Никита Павленко. В эпизодической роли задействован Андрей Григорьев-Апполонов. Он сыграл самого себя.

Премьера фильма запланирована на 11 февраля 2021 года.

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